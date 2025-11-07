BEML legte Quartalsergebnis vor

BEML gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 5,76 INR. Im letzten Jahr hatte BEML einen Gewinn von 6,13 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 8,39 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

