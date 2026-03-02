02.03.2026 06:31:29

Beowulf Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Beowulf Mining hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Beowulf Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 GBP vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 GBP erwirtschaftet worden.

