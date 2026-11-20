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20.11.2026 16:59:38
Berichte über Explosionen im Süden Irans
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran hat es erneut Explosionen an der Südküste des Landes gegeben. Auf der Insel Gheschm am Persischen Golf seien Detonationen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars.
Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von einem Raketenangriff, der am Abend eine Flugabwehrstellung getroffen haben soll. Offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung.
In den vergangenen Tagen haben sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig angegriffen. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist./arb/DP/zb
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