Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: Zieht sich Warren Buffett aus der Hauptversammlung zurück?

Eine langjährige Tradition neigt sich dem Ende zu: Warren Buffett, die Investmentlegende und langjährige Führungsfigur von Berkshire Hathaway, wird im kommenden Jahr zwar an der Hauptversammlung des US-Konglomerats teilnehmen, jedoch erstmals nicht mehr für Fragen der Aktionäre zur Verfügung stehen. Die Pläne wurden in einem Interview mit der Omaha World-Herald von Susie Buffett, der Tochter des Investors und Mitglied des Berkshire-Vorstands, sowie Greg Abel, dem designierten CEO, bekanntgegeben. Dies markiert einen historischen Wendepunkt für das "Woodstock der Kapitalisten", wie das jährlich stattfindende Event in Omaha oft genannt wird.

Warren Buffett übergibt das Mikrofon: Greg Abel übernimmt die Bühne

Warren Buffett (94), Gründer und Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway, hat bei der letzten Hauptversammlung im Mai 2025 angekündigt, zum Jahresende von seinem Amt als CEO zurückzutreten - zur Überraschung der anwesenden Investoren. Sein Nachfolger: Greg Abel, aktueller Vizevorsitzender von Berkshire Hathaway und Buffetts langjährig favorisierter Kronprinz. Zwar bleibt Buffett dem Unternehmen als Chairman erhalten, doch bei der kommenden Hauptversammlung am 2. Mai 2026 wird eine zentrale Tradition fehlen - sein Auftritt auf der Bühne.

"Ich werde da oben nicht stehen", erinnerte sich Susie Buffett an seine Worte, mit denen er ihr seine Entscheidung mitteilte. "Ich überlasse das Greg." Abel sagte der Omaha World-Herald, er und Buffett hielten es für wichtig, den Plan für die Fragerunde jetzt bekannt zu machen, "damit die Leute mit der richtigen Erwartung kommen". Buffett werde bei der nächsten Aktionärsversammlung jedoch zusammen mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens im Publikum sitzen.

Buffetts Rückzug: Ein historischer Einschnitt für Anleger weltweit

Berkshire ist eines der wenigen großen Unternehmen, dessen oberste Führungskraft sich öffentlich allen Fragen der Aktionäre stellt. Jedes Jahr strömten rund 40.000 Aktionäre aus aller Welt nach Omaha, um Buffett live zu erleben. Die Q&A-Sessions galten als das Herzstück der Veranstaltung - nicht nur wegen der Analysen, sondern auch wegen Buffetts Humor und seiner Fähigkeit, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu erklären.

Viele Aktionäre besuchen die Fragerunde seit Jahren auch, um seinen Rat zu verschiedenen privaten Themen zu erhalten. Ein wichtiger Teil des Reizes für die Aktionäre ist es, Buffett Fragen wie "Wie wählen Sie Ihre Freunde aus?" oder "Was war der wichtigste Ratschlag, den Sie jemals von Charlie [ehemaliger Vizevorsitzender] erhalten haben?" zu stellen, erklärte Susie Buffett im Gespräch mit Omaha World-Herald. Mit seinem Rückzug von der Bühne endet eine Tradition, die über Jahrzehnte viele Anleger inspirierte und Märkte bewegte.

Buffetts Tochter betonte, dass unklar sei, ob die Aktionäre die Arena weiterhin so zahlreich füllen werden, wenn er nicht mehr auf der Bühne steht. Viele werden ihrer Meinung nach im ersten Jahr wohl hauptsächlich kommen, um zu beobachten, wie die Versammlung ohne Buffett an der Spitze verlaufen wird. "Es wird anders sein", sagte sie. "Ich glaube einfach, es wird sehr interessant zu sehen sein."

Berkshire Hathaway im Wandel: Kontinuität trotz Führungswechsel

Trotz dieses bedeutenden Wechsels betont Berkshire Hathaway die Kontinuität in der Führung. Buffett bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats, während Abel künftig operativ als CEO die Geschicke des Unternehmens lenkt. Bereits in der Vergangenheit hatte Abel viele geschäftsrelevante Aufgaben übernommen und sich als Nachfolger positioniert. Greg Abel tritt in große Fußstapfen, doch die Entscheidung, dass Buffett weiterhin als Chairman aktiv bleibt, sorgt bei vielen Anlegern für ein gewisses Maß an Stabilität.

Der Rückzug von Warren Buffett von der Bühne der Hauptversammlung gilt dennoch als weit mehr als nur eine organisatorische Änderung. Ob die nächste Hauptversammlung von Berkshire Hathaway trotz veränderter Rollenverteilung ein Großereignis bleiben wird - wenngleich mit neuem Gesicht im Rampenlicht - bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.at