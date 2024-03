Bernstein Research: Beiersdorf-Aktie erhält Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem US-Markt für Lebensmittel-, Haushalts- und Pflegeprodukte (Food & HPC). Das Wachstum in den Vereinigten Staaten bleibe gedämpft.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 17:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 131,65 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 230 158 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 3,0 Prozent nach. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet.

