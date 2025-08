NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Nach den am Vorabend vorgestellten Resultaten habe es am Mittwoch nochmals weitere Details gegeben, schrieb David Hayes in einer frisch vorliegenden Studie. Bei der Luxusmarke La Prairie seien die Einbußen weniger stark als befürchtet, doch die Schlüsselmarke Nivea verstärke die Sorgen rund um die Innovationsstrategie./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.