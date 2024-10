Bernstein Research bescheinigt Underperform für Sartorius vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Labordienstleister habe sich stabilisiert, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Genau das habe sie sehen wollen. Es gebe aber auch keine Gründe, nun in Optimismus zu verfallen.

Die Aktie legte um 13:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 14,1 Prozent auf 260,90 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 24,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 190 140 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 verlor die Aktie um 21,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen.

