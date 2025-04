Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Dienstag springt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 3 218,74 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 591,466 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,755 Prozent auf 3 237,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 215,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 242,61 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 795,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 489,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2024, notierte der TecDAX bei 3 396,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 6,34 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 4,57 Prozent auf 52,60 EUR), HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 58,85 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,79 Prozent auf 47,70 EUR), Sartorius vz (+ 2,56 Prozent auf 180,35 EUR) und Formycon (+ 2,50 Prozent auf 22,55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,07 Prozent auf 24,59 EUR), SAP SE (-1,26 Prozent auf 218,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 31,05 EUR), AIXTRON SE (-0,53 Prozent auf 9,45 EUR) und 1&1 (+ 0,29 Prozent auf 14,04 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 144 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 269,715 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2025 verzeichnet die Elmos Semiconductor-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at