Besser als Tesla: Diese Aktie ist der Top-Performer im ARK Innovation ETF von Starinvestorin Cathie Wood

Der Bestperformer unter den ARK-Aktien stellt sogar Woods Liebling Tesla in den Schatten. So gut schneidet die DraftKings-Aktie dieses Jahr ab.

• Tesla hat immer noch größten Anteil im ARK Innovation ETF• DraftKings ist Top-Performer unter den ARK-Aktien• ARK Innovation ETF konnte sich zuletzt etwas von Verlusten erholen

Cathie Woods Portfolio

Cathie Wood ist bekannt dafür, in ihrem Portfolio vor allem auf solche Aktien zu setzen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Dazu gehört ihre Lieblingsaktie Tesla sowie einige weitere Positionen, darunter Coinbase, Zoom, DraftKings, Exact Sciences und Shopify. Ihre Top-Holdings sind laut der Website ihrer Investmentgesellschaft Tesla mit 11,73 Prozent Portfolio-Anteil, Coinbase mit 7,31 Prozent und Roku mit 7,09 Prozent (Stand: 05.07.2023).

Top-Performer im Portfolio

Die Aktie, die im ARK Innovation ETF am besten performt, ist jedoch nicht Woods Liebling Tesla. Die DraftKings-Aktie konnte in diesem Jahr bislang die beste Entwicklung aufweisen. So hat die Aktie des US-amerikanischen Anbieters von Sportwetten und Fantasy Sport im laufenden Jahr ganze 130,5 Prozent an Wert gewinnen können und wird nun zu einem Preis von 26,25 US-Dollar gehandelt. Die Tesla-Aktie verzeichnete im Vergleich im selben Zeitraum einen Gewinn von rund 127 Prozent (Stand: Schlusskurse vom 03.07.2023). Wie der InvestorsObserver erklärt, erwarten Analysten, die der DraftKings-Aktie folgen, durchschnittlich, dass die Anteilsscheine in den nächsten zwölf Monaten um weitere 7,69 Prozent zunehmen werden. Eben diese Analysten stufen die Papiere auch mit der Bewertung "Strong Buy" ein.

Wie sich in der Vergangenheit jedoch mehrfach zeigte, neigt Wood auch dazu, Aktien nach einem starken Anstieg zu verkaufen. So verkaufte die Investorin am 26. April sowohl Aktien von DraftKings als auch von Shopify, wie Investors.com berichtet. Dennoch sind die Aktien des US-amerikanischen Unternehmens mit einem Anteil von 4,02 Prozent weiterhin in den Top 10 des ARK Innovation ETF vertreten (Stand: 05.07.2023).

Erholung im Jahr 2023

Während der ARK Innovation ETF im Jahr 2022 um 67 Prozent eingebrochen ist, befindet er sich in diesem Jahr auf Erholungskurs. Zwar liegt die Performance nach wie vor deutlich unter dem Höchststand vom Februar 2021 (rund -70 Prozent), dennoch hat sich das Flaggschiff von Wood wieder um etwa 34 Prozent erholt.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.