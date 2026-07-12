NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.07.2026 00:05:00
Best Artificial Intelligence (AI) Stock: AMD, Nvidia, or Broadcom
If you asked me at the start of the year how I would rank Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and Nvidia (NASDAQ: NVDA) in terms of potential stock performance, I would have put Nvidia at the top, Broadcom in the middle, and AMD in last place. So far in 2026, my projection that Broadcom would be in the middle has panned out, but AMD has been a massive winner while Nvidia has been a loser.There's still a lot of time left in 2026, but which one of these three artificial intelligence (AI)-related stocks is the best buy now?Let's take a look at this trio and rerank them for the rest of 2026 and into 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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