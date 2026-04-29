Bestlink Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bestlink Technologies A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bestlink Technologies A 801,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 799,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at