Bestore A präsentierte Quartalsergebnisse

Bestore A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bestore A -0,150 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at