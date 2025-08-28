Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Einblicke ins Portfolio
|
28.08.2025 03:54:16
Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 17,59 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.
Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times,CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.mehr Nachrichten
|
26.08.25
|Handel in New York: S&P 500 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.08.25
|S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.08.25