Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Einblicke ins Portfolio 28.08.2025 03:54:16

Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025

Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer, der sich einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut hat, im zweiten Jahresviertel 2025 in zahlreiche Werte.

Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 17,59 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.

Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Blick ins Portfolio - Das sind die Aktienfavoriten der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025
Portfolio-Einblick - Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
Portfolio-Check - Im Depot von Jeremy Grantham: Microsoft, Apple & Co. im zweiten Quartal 2025

Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times,CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum

×

    Nachrichten zu Southwest Airlines Co.mehr Nachrichten