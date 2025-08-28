Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer, der sich einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut hat, im zweiten Jahresviertel 2025 in zahlreiche Werte.

Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 17,59 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.

Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at