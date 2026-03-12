Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

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12.03.2026 16:00:00

Better AI Infrastructure Stock: IREN vs. Applied Digital

IREN (NASDAQ: IREN) is transforming from a crypto-mining company into a major AI infrastructure platform. But as Applied Digital (NASDAQ: APLD) emerges as a competitor, investors are watching closely to see which strategy ultimately wins. Stock prices used were the market prices of March 6, 2026. The video was published on March 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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