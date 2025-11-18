Navitas Aktie

WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

18.11.2025 12:53:00

Better Chip Stock: Navitas Semiconductor vs. Wolfspeed

Over the past few years, silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) chips both gained momentum as alternatives to traditional silicon (Si) chips. SiC and GaN chips are both wide bandgap (WBG) semiconductors, which can switch faster, waste less energy, and operate at higher frequencies and temperatures than Si chips.That makes them well-suited for electric vehicle (EV) power electronics, fast chargers, solar inverters, data center power supplies, and motor drives. Several chipmakers produce the two chips together because they complement each other, are manufactured in a similar way, and target the same markets -- but they're not exactly the same.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
