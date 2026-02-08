Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
08.02.2026 22:27:55
Better Consumer Staples ETF: Vanguard's VDC vs. First Trust's FTXG
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) stands out for its low cost and broad sector coverage, while the First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) trades at a higher expense, pays a higher yield, and zeroes in on food and beverage companies.Both funds target the consumer staples space, but VDC casts a wider net across non-discretionary products, whereas FTXG focuses specifically on food and beverage stocks. This comparison helps clarify if the extra yield and niche tilt in FTXG compensate for its higher costs and narrower portfolio.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.
Analysen zu Staples Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.