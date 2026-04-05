Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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05.04.2026 16:30:00
Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. RTX
As global unrest escalates and active military operations unfold in Iran, defense has come into focus. Legislators are ramping up defense spending, fueling a significant rearmament drive that's reshaping the national security landscape.The defense budget is skyrocketing, with $1 trillion allocated for 2026 alone and projections exceeding $1.5 trillion for 2027. In this environment, defense stocks are catching investors' eyes. Defense stocks offer stability through reliable business models and consistent government contracts. Companies like Lockheed Martin (NYSE: LMT) and RTX (NYSE: RTX) are positioned to benefit in this environment. Here's which one stands out as a better buy today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RTX A-S
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26.11.25
|Ausblick: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.11.25
|Erste Schätzungen: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|46 020,00
|3,60%
|Lockheed Martin Corp.
|539,50
|1,14%
|RTX A-S
|12,70
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