Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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07.11.2026 13:47:00
Better IPO to Buy: Anthropic vs. SpaceX
2026 will mark the year of two blockbuster IPOs: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Anthropic. SpaceX set the record for the largest IPO at about a $1.75 trillion valuation. Anthropic's price hasn't been determined yet, but it's anticipated to reach up to $2 trillion, depending on investor interest. These two have shifted the landscape of the public markets due to their sheer size.
Investors now have access to Anthropic's S1, and it has a lot of interesting information. Meanwhile, SpaceX has now reported two quarterly results, so investors are getting a better idea of what that company looks like. Which is the better buy now: SpaceX, or Anthropic on IPO day? Let's take a look.
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