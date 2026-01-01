Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
01.01.2026 16:23:00
Better Nuclear Play: NuScale Power vs. Oklo
If you're looking into the future of energy and the up-and-coming companies that could break through in the near future, you've probably heard the names NuScale Power (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO). These two highly speculative stocks saw massive upward swings in mid-2025, followed by precipitous falls.So you may be wondering what's next for NuScale and Oklo, and which stock you should invest in. This all depends on which company is in the best position to capture data center energy demand.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
