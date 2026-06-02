Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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02.06.2026 20:00:00
Better Nuclear Stock: Oklo vs. NuScale
Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale (NYSE: SMR) are both targeting the next wave of nuclear power demand, but their paths are very different. NuScale has the regulatory head start, while Oklo's ownership model could create decades of recurring power revenue if it can execute.Stock prices used were the market prices of May 22, 2026. The video was published on May 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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