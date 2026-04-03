Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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03.04.2026 06:00:00
Better Quantum Computing Stock: D-Wave Quantum vs. Rigetti Computing
Quantum computing has the potential to transform technologies such as artificial intelligence (AI). It can process complex data in minutes that would take centuries for a conventional computer.The sector sparked strong investor interest in 2025, but the "great rotation" of 2026 changed the situation. Wall Street shifted away from tech stocks with sky-high valuations this year, which includes the nascent quantum computing industry.This creates a potential buy opportunity for once-hot stocks D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI). The former's share price is down 47% this year through the week ending March 27. Rigetti dropped 40% in that time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|D-Wave Quantum
|12,41
|5,13%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|6,86
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|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|12,25
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