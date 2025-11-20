Rigetti Computing Aktie

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

20.11.2025 12:15:00

Better Quantum Computing Stock: Quantum Computing Inc. vs. Rigetti Computing

Many businesses are battling for supremacy in the rapidly evolving field of quantum computing. Two promising pure plays in the space are Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), which also refers to itself as QCi, and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI).Both companies' tech capitalized on the principles of quantum mechanics to build machines that can, as Rigetti says, "solve problems of staggering computational complexity at unprecedented speed."Because of the fundamentally different approach they take to processing data and solving problems, in a host of unusual use cases, quantum computers should be able to produce answers dramatically faster than even the most powerful traditional supercomputers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
