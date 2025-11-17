Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
17.11.2025 13:15:00
Better Robotics Stock: Richtech Robotics vs. Serve Robotics
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) and Richtech Robotics (NASDAQ: RR) both have market capitalizations of roughly $640 million, yet their strategies differ significantly. One of these robot pioneers is building a delivery network that could become critical urban infrastructure. The other is spreading across various industries, including hospitality and healthcare. As of Nov. 14, 2025, Serve shares are down about 30% year to date, while Richtech is up about 24%.Which of these robotics stocks is the better buy right now? Let's break down each company's core value proposition and key risk factors to find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Serve Robotics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Serve Robotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25