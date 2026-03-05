AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
05.03.2026 21:35:48
Better Space Stock: AST SpaceMobile (ASTS) vs. Rocket Lab (RKLB)
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) are both space-oriented companies that went public through mergers with special purpose acquisition companies (SPACs) in 2021. Both stocks outlasted many of their SPAC-backed peers, but which one is the better space stock to buy in this volatile market?Image source: Getty Images.AST develops low Earth orbit (LEO) satellites that beam 2G, 4G, and 5G cellular signals to mobile devices. By working with telecom giants like AT&T (NYSE: T) and Verizon (NYSE: VZ), its satellites can reach rural areas that aren't covered by terrestrial cellular towers. It was also recently selected as a prime contractor for the U.S. Missile Defense Agency's SHIELD program.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|81,50
|-1,81%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|60,00
|0,00%
