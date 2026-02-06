Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
06.02.2026 13:30:00
Better Space Stock: Rocket Lab vs. AST SpaceMobile
As launch costs decline and technology advances, the space economy appears to be in the early stages of a strong growth cycle. According to McKinsey estimates, the global space economy is projected to reach $1.8 trillion by 2035. Two popular space stocks right now are Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS). These two companies are making headway in the space economy: Rocket Lab, with its launch services and space systems businesses, and AST SpaceMobile, which is building a large constellation of satellites to provide connectivity to users worldwide.If you're considering an investment in either of these stocks, here's what to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|86,00
|8,86%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|61,00
|9,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.