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WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428

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07.04.2026 17:00:00

Better Space Stock: Rocket Lab vs. Firefly Aerospace

Space is back in the lexicon. The United States just sent a mission back to orbit the Moon for the first time in decades, and SpaceX is rapidly approaching an initial public offering (IPO) that may be the largest in history. Investors are excited about the space economy and what it can bring to the future of civilization, as well as to their portfolios.Two publicly traded space flight companies you can buy right now are Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY). Both have successfully launched rockets into orbit and have ambitions to become contractors for the space economy, both commercially and for defense projects. But which stock is the better buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Firefly AB 17,85 1,71% Firefly AB
Firefly Aerospace Incorporation 32,49 5,49% Firefly Aerospace Incorporation
Rocket Lab Corporation Registered Shs 59,00 3,51% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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