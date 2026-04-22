Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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22.04.2026 02:15:00
Beyond Meat Is Making the Right Move, But Is It Too Late?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has a big problem. Investors are well aware of the problem, too, since the stock is now squarely in penny-stock territory. In fact, the company recently received a notice that it could be delisted because its share price is so low. That troubling notice comes as management attempts to make a big business shift.When Beyond Meat held its initial public offering, investors were very excited about the concept of plant-based meat alternatives. The stock price rocketed higher on strong demand from consumers and restaurants. It seemed like everyone wanted to try Beyond Meat's products. After trying, however, many customers decided they preferred real meat.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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