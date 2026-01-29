Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
29.01.2026 20:00:00
Beyond Meat Launches Protein Drinks. Could They Save the Struggling Stock?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has struggled to generate much in the way of growth in recent years. Demand for its alternative meat products simply hasn't been strong, particularly at a time when people have been looking for cheaper food options due to inflation.The company has been launching new products in an effort to diversify its offerings and take advantage of new opportunities. Earlier this year, it announced the launch of protein drinks. Could they help give this struggling food stock a boost?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Meat
|
28.01.26
|Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)