Save Aktie

Save für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 20:00:00

Beyond Meat Launches Protein Drinks. Could They Save the Struggling Stock?

Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has struggled to generate much in the way of growth in recent years. Demand for its alternative meat products simply hasn't been strong, particularly at a time when people have been looking for cheaper food options due to inflation.The company has been launching new products in an effort to diversify its offerings and take advantage of new opportunities. Earlier this year, it announced the launch of protein drinks. Could they help give this struggling food stock a boost?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beyond Meat

mehr Nachrichten