Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
25.01.2026 16:45:00
Beyond Meat Stock: High-Risk Speculation or Deep-Value Opportunity?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has been one of the market's most volatile stocks over the past year. As of this writing, the company's share price has bounced 14% year to date, but trading across the last 12 months is a much more complicated story.Beyond Meat posted massive gains last October as investors piled into the stock in hopes of powering short-squeeze momentum. Shares rocketed more than 1,000% higher over just a few days of trading. Unfortunately, the huge bullish rally proved to be short-lived.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
