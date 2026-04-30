Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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30.04.2026 20:09:12
Beyond Meat Surges as Army Eyes Plant-Based Rations, Short Squeeze Buzz Builds
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