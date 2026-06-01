BF Investment legte Quartalsergebnis vor

BF Investment hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 374,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 264,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 74,87 INR gegenüber 59,01 INR je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 30,82 Prozent auf 778,84 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 595,37 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at