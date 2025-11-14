BFL Developers legte Quartalsergebnis vor

BFL Developers lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 72,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,3 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at