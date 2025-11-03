Bharat Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Bharat Electronics gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Bharat Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at