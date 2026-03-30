Bicicletas Monark: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bicicletas Monark hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 7,37 BRL gegenüber 8,88 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Bicicletas Monark 3,6 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 129,85 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bicicletas Monark ein Gewinn pro Aktie von 33,06 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bicicletas Monark im vergangenen Geschäftsjahr 14,49 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bicicletas Monark 15,06 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at