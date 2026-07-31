Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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31.07.2026 03:52:48
Big Tech AI spending spree tops $1tn
Google, Amazon, Microsoft and Meta have vastly increased their investments since the AI boom began in 2023Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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