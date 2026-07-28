Apple tops $5tn valuation for first time

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Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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28.07.2026 16:54:16

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