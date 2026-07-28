Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.07.2026 16:54:16
Apple tops $5tn valuation for first time
Tech giant gains due to its lack of huge spending on AI and as investors seek havens from sell-off in chip sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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