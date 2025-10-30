Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
30.10.2025 03:44:41
Big Tech tests investors’ patience with $80bn AI investment spree
Alphabet, Meta and Microsoft divide the market over whether they can translate huge capital expenditure into incomeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!