Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.10.2025 17:07:48
Meta readies $25bn bond sale as soaring AI costs trigger stock sell-off
Move comes day after chief Mark Zuckerberg signalled much higher spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Meta-Aktie tiefrot: Umsatz verbessert - Gewinn wegen Änderungen in der Buchhaltung eingebrochen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Meta sacken um zehn Prozent ab - Investitionspläne verschrecken (dpa-AFX)
|
30.10.25