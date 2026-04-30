Vie a Aktie
WKN DE: A3EH8G / ISIN: US92671V3042
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30.04.2026 18:16:19
Big Tech’s AI payback might be coming into view
Earnings hint at growth trajectory despite increases in capital spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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