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01.06.2026 06:31:29
BIGG Digital Assets legte Quartalsergebnis vor
BIGG Digital Assets hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 50,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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