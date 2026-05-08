BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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08.05.2026 21:58:08
Bill (BILL) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 7, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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