BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
10.06.2026 01:03:32
Bill debt soars but many don't know help is available
The majority of billpayers are unaware of special tariffs for water and broadband, the spending watchdog says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!