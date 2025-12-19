Quantum Aktie

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

19.12.2025 09:28:00

Billionaire Ken Griffin Just Bought a Quantum Computing Stock That Could Soar by as Much as 101%, According to Wall Street

When it comes to famous investment personalities, names such as Warren Buffett or Jamie Dimon usually get mentioned first. In the world of hedge funds, though, Ken Griffin is the cream of the crop.Griffin founded Citadel in 1990, shortly after graduating from Harvard. Since its inception, that hedge fund has generated compound annualized returns of nearly 20% -- roughly double the performance of the S&P 500. Even more important, as those greater returns compound over time, they add up to results that far exceed the market. Considering the magnitude of Citadel's outperformance, it would be fair to say that Griffin and his team are expert stock pickers.According to its latest 13F filing, in the third quarter, Citadel purchased 169,057 shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), increasing its stake in the quantum computing pure play by 201%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Quantum Computing Inc Registered Shs

Quantum Computing Inc Registered Shs 10,89 5,32% Quantum Computing Inc Registered Shs

