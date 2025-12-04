CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
04.12.2025 20:01:00
Billionaire Philippe Laffont Is Selling CoreWeave and Buying This Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock Instead
Billionaire Philippe Laffont has his finger on the pulse of big tech trends like artificial intelligence (AI). That's led him to make some stellar investments over the past few years, producing market-beating returns as AI has fueled the current bull market.One of Laffont's most successful investments in his hedge fund, Coatue Management, in 2025 was CoreWeave (NASDAQ: CRWV). The cloud computing business became the fund's largest marketable equity holding by the end of the second quarter as a result of a big purchase at the start of the year and a huge run-up in price.But Laffont knows when to take profits, and he did exactly that last quarter. His timing couldn't have been better. Not only has CoreWeave seen its shares slide since Coatue sold the majority of its shares, but the stock Laffont bought instead has climbed considerably higher over the last three months. Is it too late for readers to follow Laffont's lead, or is the shift in fortunes just getting started?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
