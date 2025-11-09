CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CoreWeave wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,396 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 120,21 Prozent auf 1,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 583,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,770 USD, gegenüber -2,020 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 5,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,92 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
