NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Ressourcen
|
30.09.2025 21:15:12
Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie
Meta setzt auf hybride Infrastruktur - Mega-Chance für CoreWeave
Meta verfolgt seit einigen Jahren eine Doppelstrategie beim Ausbau seiner KI-Infrastruktur: Einerseits werden eigene Rechenzentren ausgebaut, andererseits setzt der Konzern auf externe Anbieter, um flexibel zusätzliche Kapazitäten zu erschließen. Mit CoreWeave hat Meta nun einen Partner an der Seite, der sich auf GPU-optimierte Cloud-Infrastrukturen spezialisiert hat. Laut "Bloomberg" umfasst die Zusammenarbeit modernste Hardware, darunter auch neue NVIDIA-Systeme, die insbesondere für große Sprachmodelle und andere rechenintensive KI-Anwendungen optimiert sind
Für CoreWeave bedeutet der Vertrag eine enorme Stärkung der eigenen Marktposition und zeigt, dass das Startup in der obersten Liga der KI-Infrastruktur-Anbieter angekommen ist Der Börsenkurs des Unternehmens reagierte daher auch unmittelbar positiv auf die Ankündigung: Im Dienstagshandel an der NASDAQ steigt die CoreWeave-Aktie zeitweise um 11,57 Prozent auf 136,69 US-Dollar. Für das Papier von Meta Platforms geht es daneben zeitweise um 1,70 Prozent runter auf 730,78 US-Dollar.
Signal für den gesamten KI-Markt
Der Deal unterstreicht die wachsende Bedeutung spezialisierter Cloud-Infrastrukturanbieter im globalen Wettbewerb um KI-Ressourcen. Er zeigt, dass selbst Technologieriesen wie Meta nicht allein auf ihre eigenen Rechenzentren setzen, sondern auf Partnerschaften mit spezialisierten Playern angewiesen sind. Dies könnte den Markt weiter konsolidieren und den Wettbewerb um knappe GPU-Ressourcen zusätzlich verschärfen. Laut "Reuters" weisen einige Analysten aber auch darauf hin, dass es Risiken einer Überhitzung gebe, da in jüngster Zeit mehrere große Deals zwischen Infrastruktur- und KI-Entwicklern abgeschlossen wurden. Ob die langfristigen Erwartungen von Meta und CoreWeave an diesen Deal erfüllt werden, hängt jedoch davon ab, wie sich die Nachfrage nach KI-Diensten entwickelt und ob die technologische Basis - etwa die Dominanz von NVIDIA im GPU-Sektor - stabil bleibt.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,72
|1,77%
