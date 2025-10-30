Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
|
30.10.2025 16:07:15
Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific
Deal’s collapse could hurt CoreWeave plans to meet growth targets that have driven soaring stock priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
