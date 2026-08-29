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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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29.08.2026 22:00:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Sold Broadcom and Bought These Artificial Intelligence (AI) Giants Instead

Stanley Druckenmiller was early to spot the potential for some of the biggest AI chipmakers in the market. He bought Nvidia (NASDAQ: NVDA) for his Duquesne Family Office portfolio in late 2022. He ultimately made hundreds of millions of dollars from that purchase, but he admitted he sold the stock too soon, fully disposing of the position in 2024.Druckenmiller sold another big AI chip stock last quarter, Broadcom (NASDAQ: AVGO), fully exiting his position. At the same time, he purchased relatively large stakes in two other AI giants further down the AI compute supply chain: Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Here's why Druckenmiller may have sold Broadcom and bought the hyperscalers instead and whether you should follow his lead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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