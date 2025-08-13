Binah Capital Group Aktie
WKN DE: A3D6CB / ISIN: US09032H1059
|
14.08.2025 01:43:12
Binah Capital Group Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Binah Capital Group Inc. (BCG) reported Loss for second quarter of -$0.65 million
The company's earnings came in at -$0.65 million, or -$0.04 per share. This compares with -$0.74 million, or -$0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $41.50 million from $40.65 million last year.
Binah Capital Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.65 Mln. vs. -$0.74 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $41.50 Mln vs. $40.65 Mln last year.
