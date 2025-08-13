Binah Capital Group Aktie

Binah Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D6CB / ISIN: US09032H1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.08.2025 01:43:12

Binah Capital Group Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Binah Capital Group Inc. (BCG) reported Loss for second quarter of -$0.65 million

The company's earnings came in at -$0.65 million, or -$0.04 per share. This compares with -$0.74 million, or -$0.04 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.1% to $41.50 million from $40.65 million last year.

Binah Capital Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$0.65 Mln. vs. -$0.74 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $41.50 Mln vs. $40.65 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Binah Capital Group, Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Binah Capital Group, Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Binah Capital Group, Inc Registered Shs 1,71 -0,58% Binah Capital Group, Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen