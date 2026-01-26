26.01.2026 06:31:29

Binggrae: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Binggrae hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2549,14 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -96,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 292,25 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5950,51 KRW. Im Vorjahr waren 11675,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,81 Prozent auf 1 489,59 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 463,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 8523,50 KRW und einen Umsatz von 1 397,50 Milliarden KRW beziffert.

